إعلان الفائزين بجوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني في دورتها السابعة 2026

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أسماء الفائزين بجوائز الفنون في دورتها السابعة لعام 2026، وذلك عقب افتتاح المعرض الجماعي للشباب بمركز الجزيرة للفنون، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفنان فاروق حسني، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ولجان التحكيم.

وشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والنقاد والشخصيات العامة وقيادات وزارة الثقافة، إلى جانب عدد من شباب الفنانين والباحثين والمعماريين المشاركين في الدورة الحالية.

وأكد الفنان فاروق حسني، رئيس مجلس الأمناء، في كلمته، أن المؤسسة تسعى إلى دعم المواهب الشابة وترسيخ دور الفن في المجتمع، مشيرًا إلى إضافة «جائزة الاستحقاق» إلى فعاليات الدورة، والتي مُنحت هذا العام إلى الفنان يحيى الفخراني.

من جانبه، أعرب وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن سعادته بإقامة هذا المحفل الفني، مؤكدًا أهمية دعم جيل جديد من المبدعين، وتكريم رموز الإبداع المصري.

وفي كلمته، أوضح الكاتب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة، أن منح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني يأتي تقديرًا لمسيرته الفنية ودوره المؤثر في المشهد الثقافي المصري.

وأعرب الفنان يحيى الفخراني، عن اعتزازه بالحصول على الجائزة، مؤكدًا أنها تمثل قيمة خاصة لارتباطها باسم الفنان فاروق حسني.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا، إلى جانب فيلم تسجيلي بعنوان «قصة جائزة»، قبل بدء مراسم توزيع الجوائز، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون جنيه مصري.

وجاءت نتائج جوائز الفنون على النحو التالي:

جائزة النقد الفني التشكيلي:

المركز الأول: إيريني سمير حكيم شحاتة

المركز الثاني: شيماء سمير عبد المنعم عباس

المركز الثالث: مروة السيد عباس السيد

جائزة العمارة:

المركز الأول: مشاركة جماعية (محمد أحمد زكي سيد– محمد مرزوق محمد متولي– هارون ياسر هارون محمد)

المركز الثاني: عبد الرحمن حسين محمد عبدالعال

المركز الثالث: مشاركة جماعية (مريم أسامة سند العرباني– بنان خالد غريب محمد– إسراء عبد العزيز محمد حامد– سلمى الخولي عبد المنعم الخولي)

شهادات تقدير: "محمد هاني عبد الفتاح عبد العزيز محمد– عمر علاء الدين إسماعيل سيد– جاسمين أشرف كرم محمود– حبيبة محمد علي مصطفى- غادة عبد الوهاب إبراهيم حسن– هبة محمد مصطفى إبراهيم".

جائزة التصوير الفوتوغرافي:

المركز الأول: فايز أحمد إبراهيم عطية

المركز الثاني: رنا أسامة السعيد إبراهيم

المركز الثالث: علاء نور الدين مصطفى يوسف

شهادة تقدير: حنان سعيد عبد الدايم محمد

جائزة النحت:

المركز الثاني: حسام مصطفى رمضان محمد

المركز الثالث: يوسف حامد محمد محمود

شهادة تقدير: فاطمة محمد خالد ثابت

جائزة التصوير:

المركز الأول: سمر رأفت عبدالله محمد

المركز الثاني: فاطمة إبراهيم محمد حسين

المركز الثالث: مينا نصيف فهمي يعقوب

ويستمر المعرض الجماعي لجوائز الفنون في دورته السابعة حتى 19 فبراير 2026 بمركز الجزيرة للفنون.