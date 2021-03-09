قال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك مصداقية كبيرة لدى الدولة عند المواطن، موضحًا أن «ما يُقال يُنفذ».

وأضاف الحسيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة كلها تتكاتف في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ليرى المواطنون النمو الحاصل في المشروع، مشيرًا إلى حجم الأنشطة الكبير في العاصمة.

وتابع: «نسب التنفيذ مبهرة، ونواصل الليل بالنهار كي يتم الانتهاء من مباني العاصمة الإدارية الجديدة كافة»، لافتًا إلى الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية في بناء ناطحات السحاب.

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ستضاهي به مصر العالم كله، مضيفًا أن جميع العاملين والشركات المنفذة في جميع المواقع بالعاصمة مصرية بالكامل، فيما عدا ناطحات السحاب، نظرًا لعدم وجود خبرة في هذا الشأن.