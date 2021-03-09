أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، التحية العسكرية لابن الشهيد عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، الذي استشهد خلال مداهمة أحد البؤر الإرهابية شمال سيناء، وذلك خلال تكريم أسرته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.