 فيديو.. السيسي يؤدي التحية العسكرية لابن الشهيد العميد مصطفى عبيدو - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مارس 2021 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. السيسي يؤدي التحية العسكرية لابن الشهيد العميد مصطفى عبيدو

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:43 م

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، التحية العسكرية لابن الشهيد عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، الذي استشهد خلال مداهمة أحد البؤر الإرهابية شمال سيناء، وذلك خلال تكريم أسرته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وتحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك