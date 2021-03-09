 نقيب الزراعيين: 5.2 مليون طن حجم صادرات مصر العام الحالي.. والمستقبل أفضل - بوابة الشروق
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نقيب الزراعيين: 5.2 مليون طن حجم صادرات مصر العام الحالي.. والمستقبل أفضل

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مارس 2021 - 9:44 م

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن وزارة الزراعة تنفذ العديد من المشروعات، التي تكلف الدولة المليارات، في المناطق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية كافة، لإتاحة السلع للمواطنين.

وأضاف خليفة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الـ6 ملايين فدان الموجودين في الوادي والدلتا ينتجون حوالي 70% من الإنتاج الزراعي، مؤكدًا ضرورة استخدام الري الحديث وآليات الزراعة المستدامة لهذه المساحات.

ولفت إلى ازدياد الصادرات الزراعة عن العام الماضي بحوالي 200 ألف طن، موضحًا أن صادرات الدولة وصلت إلى 5.2 مليون طن، مقارنة بـ5 ملايين طن العام الماضي.

وطمأن نقيب الزراعيين الفلاحين، قائلًا: «المستقبل أفضل، الصادرات ستزيد العام المقبل بعد السيطرة على جائحة كورونا».

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