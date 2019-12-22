وزيرة التضامن تستقبل فتاة طلبت لقائها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، المواطنة نعمات الهادى سعيد، وذلك تلبية لطلبها، بعدما كتبت على مواقع التواصل الاجتماعى رغبتها فى لقاء وزيرة التضامن.

وتستعد نعمات للزواج في شهر مايو المقبل، حيث فقدت إحدى قدميها جراء حادث تعرضت له خلال دراستها بالمرحلة الابتدائية مما أدي إلى إصابتها بإعاقة حركية.

وحرصت وزيرة التضامن على لقاء الفتاة فى مكتبها، متمنية لها دوام التوفيق فى حياتها الزوجية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة على دعم الوزارة لها وتلبية كافة مطالبها، موجهة بإجراء كشف طبى شامل على الفتاة وتوفير جهاز تعويضى لها.

وجهت القباج بصرف 10 آلاف جنيه نقدى لنعمات مصاريف زواج، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية « الغسالة – الثلاجة – البوتاجاز» من إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لها وتذليل أى صعوبات قد تواجهها.

ومن جانبها أبدت الفتاة سعادتها بلقاء وزيرة التضامن، واستجابتها السريعة لتلبية طلبها، مؤكدة ان هذا الأمر أدى إلى رفع حالتها المعنوية، كما أنه يؤكد على دعم الدولة لأبنائها، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.