بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: لن نناقش تفكيك البرنامج النووي

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في منشور على منصة "إكس"، اليوم، إن طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا كان هدف المحادثات هو معالجة المخاوف بشأن أي استخدام محتمل للبرنامج النووي الإيراني عسكريا.

وأضافت البعثة أنه إذا كان الهدف من المفاوضات هو تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن مثل هذه المفاوضات لن تعقد أبدا.

كان البيت الأبيض علق أمس على رفض إيران دعوة الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض براين هيوز في بيان "نأمل أن يضع النظام الإيراني شعبه ومصالحه فوق الإرهاب"، مضيفا "يمكن التعامل مع طهران عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".

كان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال انه يرفض المساعي الأميركية لإجراء محادثات بين البلدين، مشيرا إلى أن الهدف منها هو فرض قيود على مدى الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة.