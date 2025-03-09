حماس: نثمن الدور المصري طوال 15 شهرًا في دعم وإسناد صمود الشعب الفلسطيني

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة خلال زيارته للقاهرة تناولت العديد من الموضوعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن الحركة تثمن الدور المصري على مدى 15 شهرًا في دعم وإسناد صمود الشعب الفلسطيني عبر إدخال المعونات والمساعدات إلى حين إغلاق معبر رفح (من الجانب الفلسطيني).

وأوضح أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في المرحلة الثانية في أعقاب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيدًا بجهود الوساطة المصرية بجانب دولة قطر للتوصل لهذه الخطوة.

ونوه بأن مصر اتخذت مواقف سياسية أمام المحافل الدولية على مستوى الأداء السياسي والدبلوماسي، وهي جهود واكبت المعركة خلال فترة الحرب.

ولفت إلى أن وفد الحركة أشاد بنتائج القمة العربية،والتأكيد على المضي مع المجموعة العربية في تنفيذ المخرجات وبخاصة المطالبة بالدخول مباشرة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بكل بنوده.

وأكّد أن الحركة ملتزمة بشكل تام بما عليها من استحقاقات، مع ضرورة إلزام الاحتلال بما عليه من استحقاقات بما في ذلك والدخول المباشر في هذه المرحلة.