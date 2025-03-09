الرئيس السوري يدعو إلى المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي

طمأن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، السوريين بشأن الأوضاع الحالية في البلاد، مشدداً على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

ونقل تلفزيون سوريا عن الشرع قوله، في كلمة عقب صلاة الفجر في أحد مساجد العاصمة دمشق، إن التحديات الحالية تقع ضمن المتوقع، وإن سوريا تمتلك مقومات البقاء.

ودفعت إدارة الأمن العام بتعزيزات جديدة إلى محافظة طرطوس، اليوم، بهدف دعم الاستقرار فيها بعد التوترات التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الداخلية السورية بأن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

كما أرسلت إدارة الأمن العام رتلاً من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام المخلوع، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، بالتزامن مع إخراج مرتكبي التجاوزات من المنطقة، وإعادة الأهالي الذين توجهوا لمؤازرة الأمن العام والجيش في الحملة إلى مناطقهم.

ووفق تلفزيون سوريا، تأتي هذه التعزيزات في وقت استأنفت فيه فلول النظام المخلوع هجماتها ضد القوى الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، حيث استهدفت الليلة الماضية الإدارة العامة للشركة السورية للمحروقات "سادكوب" في مدينة اللاذقية، كما نصبت كميناً لقوات الأمن على طريق الحفة، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين.

وأشار إلى تمكن القوى الأمنية من إلقاء القبض على شخصيات هامة من رموز النظام المخلوع في الساحل، لافتا إلى استمرار الاستعدادات لملاحقة المطلوبين وضمان سلامة الأهالي واستقرار المنطقة، وفق ما أعلن المسؤول الأمني في القرداحة، ساجد الديك.