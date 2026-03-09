إسرائيل تستقبل 50 طائرة شحن تحمل أسلحة منذ بدء الحرب على إيران

- تحمل أكثر من 1000 طن من الأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، استقبال نحو 50 طائرة شحن تحمل أكثر من ألف طن من الأسلحة منذ بدء الحرب على إيران قبل 10 أيام.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار جهود التوريد والشحن لدعم العمليات الجارية في إيران ولبنان، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن حجم النقل الجوي الجاري منذ انطلاق العملية".

وأضاف البيان: "هبطت نحو 50 طائرة شحن تحمل أكثر من 1000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية وأنواع مختلفة من الذخائر في إسرائيل خلال الأيام العشرة الماضية، وتم تسليمها إلى الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن عمليات الشحن تنفذ بالتوازي مع تقدم عملية "زئير الأسد" (العدوان على إيران)، وفي إطار الاستعدادات للمراحل التالية من العملية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتوسع نطاق النقل الجوي في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الدفاع أمير بارعام.

ولم تذكر الوزارة مصدر هذه الأسلحة، لكنها أِشارت إلى أن بعثات وزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة وألمانيا شاركت في العملية.

وتابعت: "تتولى إدارة المشتريات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية قيادة عملية النقل الجوي، من خلال قسم الشحن الدولي التابع لها".

وأردفت: "وبعثات وزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة وألمانيا، ومديرية التخطيط التابعة للجيش الإسرائيلي، كما تشارك في العملية كل من سلطة المطارات الإسرائيلية وسلطة الطيران المدني الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في اليومين الماضيين إلقاء كميات كبيرة من القنابل على إيران ولبنان.

ومنذ 28 فبراير، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن طهران هجمات على ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.