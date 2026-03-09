بلجيكا: عمدة لييج يدين الانفجار عند كنيس يهودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف عمدة مدينة لييج البلجيكية، انفجارا وقع صباح اليوم الاثنين، خارج كنيس يهودي بأنه "عمل عنيف معاد للسامية"، بحسب وكالة أنباء بيلجا البلجيكية.

ونقلت الوكالة عن العمدة ويلي ديماير القول: "يعرب العمدة ومجلس (المدينة) عن إدانتهما الكاملة لهذا العمل العنيف المعادي للسامية الذي يناقض تقاليد لييج باحترام الآخرين".

وأضاف ديماير: "لا يمكن أن يكون هناك أي مجال لاستيراد الصراعات الخارجية إلى مدينتنا".

وقع الانفجار قبل فترة قصيرة من الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) خارج الكنيس اليهودي في لييج، ولم يسفر عن أي إصابات ولكن نوافذ المبنى المقابل للكنيس اليهودي تضررت.

وقالت الشرطة المحلية، إن الشارع لايزال مغلقا وجرى إطلاق تحقيق في الحادث وفُرض كردون أمني.

وقال يفيس أوشينسكي، رئيس لجنة المنظمات اليهودية في بلجيكا، لوكالة بلجا، إن الانفجار هو "أحد تصرفات معاداة السامية المزعجة والخطيرة والمقلقة للغاية".