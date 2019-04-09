ميركل: من الممكن تأجيل خروج بريطانيا حتى مطلع 2020

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أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه من الممكن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2019 أو مطلع 2020.

ونقل مشاركون في جلسة للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن ميركل قولها اليوم الثلاثاء إن القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في بروكسل غدا الأربعاء ستدور حول توسيع نطاق "التمديد المرن" لموعد خروج بريطانيا.

وقبل هذه الجلسة، عقدت ميركل اجتماعا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في دار المستشارية واستمر الاجتماع ساعة ونصف الساعة جرى خلاله التشاور حول خروج بريطانيا.

وتسعى ميركل وماي إلى الحيلولة دون خروج بريطانيا من التكتل بدون اتفاق في الثاني عشر من نيسان/أبريل الجاري.

وتأمل ماي في تمديد موعد خروج بريطانيا مرة أخرى حتى الثلاثين من يونيو المقبل.

وكان دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، قد اقترح "تمديدا مرنا" لخروج بريطانيا لمدة تصل إلى 12 شهرا، وحمل الاقتراح اسم "التمديد المرن" أو "البريكست المرن".

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن مساء غد الأربعاء أو ليلة الأربعاء/الخميس المقبلة خلال القمة الطارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.