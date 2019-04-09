قتلى وجرحى في انفجارين في الرقة شمال سوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن 13 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم في انفجار عبوة ناسفة أعقبها انفجار سيارة مفخخة في مدينة الرقة شمال سورية بعد ظهر الْيَوْم الثلاثاء.

وقالت مصادر من قوات سورية الديمقراطية (قسد) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الرقة إن سيارة مفخخة انفجرت قرب نقطة لقسد في شارع الباسل غرب المدينة وسقط قتلى من عناصر الحراسة وعدد من المدنيين".

وأفاد المرصد أن الانفجارين أسفرا عن مقتل 13 شخصا على الأقل بينهم 4 عناصر من "قسد" والباقي من المدنيين، وهناك ترشيحات بارتفاع حصيلة القتلى لوجود عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.