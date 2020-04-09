محافظ أسوان ينفي خبر خصم 6 جنيهات من رصيد أصحاب المعاشات

نفى أشرف عطية، محافظ أسوان، ما تم تداوله من أخبار حول خصم ستة جنيهات من رصيد أصحاب المعاشات عند استخدام الفيزا، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة تسببت في تجمع المواطنين وازدحامهم أمام البنوك.

وقال «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، «وعينا الناس وأجرينا أمامهم بيان عملي ليتأكدوا من عدم صحة ما تم تداوله»، ذاكرًا أن هناك العديد من الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين الناس، ولكن يتم التعامل الفوري حال تلقي أية معلومات بشأنها.

وأضاف أن المحافظة تتعامل بحزم تجاه أي تجمعات مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بشفافية مع المواطنين.

ونوه بأن الشائعات التي يتم تداولها متعمدة وتستهدف التجمعات لإثارة الخلل بين الناس، مضيفًا أنه يتابع باستمرار، وبطرق التواصل المختلفة، المحافظة بجميع منشآتها لمنع التجمعات.