اللجنة الخماسية : بند الـ 8 سنوات مدرج في اللائحة الجديدة

أكد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أن لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، مدرج بها بند ال 8 سنوات.

وقال نائب رئيس اللجنة الخماسية، في تصريحات لقناة تايم سبورت :" بند ال 8 سنوات موجود في اللائحة الجديدة، وكل ما يقال في الإعلام طبقا للأهواء".

وانتهت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، من إعداد لائحة النظام الأساسي، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وتشمل أبرز بنود لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي سيعمل بها في الانتخابات المقبلة...

1 يتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من 9 أعضاء، الرئيس ونائب له، و 5 أعضاء رجال وثنائي نسائي.

2 - تطبيق بند ال8 سنوات في منصب رئيس الاتحاد فقط، كما لن يتم تطبيقه على نائب الرئيس أو أيًا من أعضاء مجلس الإدارة.

3 الحد الأدنى للترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة ليصبح 40 عامًا، بينما تم تحديد سن الـ30 كحد أدنى لترشح الأعضاء، على ألا يزيد الحد الأقصى عن 70 عام في كل الحالات.