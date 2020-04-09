قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن إرشادات التعامل مع المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تتضمن البقاء في المنزل لمدة 15 يومًا في حالة عدم ظهور أي أعراض للفيروس.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء أمس الأربعاء، أن قطاع الطب الوقائي يتابع المخالطين بشكل يومي حتى يتمكن من تحديد الحالة، مشيرة إلى إجراء تحليل «pcr» لفيروس كورونا للمخالط عند ظهور الأعراض عليه من ارتفاع درجة الحرارة أو الرشح أو التهاب في الحلق.

وأشارت إلى تحويل المخالط إلى مستشفى العزل إذا جاءت نتيجته إيجابية للتحليل، لافتة إلى استمرار فترة الحجر المنزلي للمخالط إذا جاءت النتيجة سلبية لفيروس «كوفيد - 19».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.