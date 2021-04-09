نحو نصف العاملين بالشركات في ألمانيا استفاد من عرض اختبار كورونا

كشفت نتائج استطلاع للحكومة الألمانية، اليوم الخميس، أن نحو نصف العاملين في الشركات استفاد من عرض اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد ووزارة العمل أن نسبة العاملين الذين استفادوا من هذا العرض وصلت إلى 46% فيما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 57% بين العاملين الذين يعملون بنظام الحضور الفعلي.

وأوضح الاستطلاع أن 61% من العاملين لديهم صاحب عمل يوفر لهم عروض اختبارات كورونا.

وفيما يتعلق بالاستطلاع بين الشركات، أظهرت النتائج أن نحو 70% من الشركات تقدم اختبارا واحدا أسبوعيا على الأقل أو تعتزم فعل ذلك قريبا.

وتعد عروض الاختبارات في الشركات إجراءا مهما للحد من انتشار فيروس كورونا وتعارض الشركات صدور قواعد ملزمة بهذا الشأن من قبل الحكومة الألمانية.

من جانبه، قال متحدث باسم وزير العمل، هوبرتوس هاي: "من وجهة نظر وزارة العمل، فإن من غير المرضي أن نحو 40% من العاملين لم يحصلوا على عرض اختبار"، مشيرا إلى أن الوزير كان قد أعلن مرارا في الماضي تأييده لإصدار قاعدة ملزمة في حال لم يتم إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا داخل عالم العمل بشكل غير كاف.

وأضاف المتحدث أن "وزارة العمل أعدت قواعد بهذا الشأن وبوسعها تنفيذها بسرعة، وستتخذ الحكومة الاتحادية القرار الخاص بهذا قريبا".

في المقابل، ينظر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، بتشكك حيال صدور تعليمات قانونية ملزمة للشركات وذلك حسبما صرح في اجتماع عقده مع أكثر من 40 رابطة اقتصادية اليوم.

وجاء في تقرير لأكبر روابط للشركات الألمانية أن ما يتراوح بين 80 إلى 90% من الشركات في ألمانيا قدمت عروض اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لعامليها أو تُحَضِّر لتقديمها قريبا، وهذه النسبة تزيد عن النسبة التي أظهرتها نتائج استطلاع الحكومة الألمانية.