روسيا: تدمير مستودع كبير للذخائر تابع للجيش الأوكراني



قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنَّ قواتها دمّرت مستودعًا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني قرب بلدة نوفوموسكوفسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة.



وأضافت الوزارة، حسبما نقلت عنها قناة «روسيا اليوم»، أن قواتها دمّرت طائرة أوكرانية من طراز ميج 29 وحوامة من طراز مي 8 ومستودعًا للذخيرة الجوية في مطار ميرجورود العسكري في محافظة بولتافا.



في سياق متصل، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، برد عالمي حازم ضد روسيا إثر استهداف قواتها محطة قطار شرقي البلاد، الجمعة، أسفرت عن مقتل 52 شخصًا.



وقال زيلينسكي، في كلمة مُسجلة، إنّ القصف على محطة قطار كراماتورساك، حيث كان 4000 شخص يحاولون الفرار من هجوم روسي وشيك في الشرق، ترقى إلى جريمة حرب أخرى.



ودعا إلى محاسبة جميغ المتورطين في الهجوم، مضيفا أن الدعاية الحكومية الروسية حاولت تحميل القوات المسلحة الأوكرانية مسؤولية الهجوم على محطة القطار.