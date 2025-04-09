تفاصيل مقترح إندونيسيا لاستقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لاستقبال فلسطينيين متضررين من الحرب في غزة بشكل مؤقت، وذلك في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

وقدر أنه يمكن استقبال ألف في المرحلة الأولى، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف سوبيانتو أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء مناقشات سريعا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف حول كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين ونقلهم إلى إندونيسيا .

وتابع: "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".

وأوضح أن هؤلاء سيكونون في إندونيسيا بشكل مؤقت حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنا لعودتهم.

وقال برابو إن إندونيسيا ترغب في تعزيز دورها في السعي لحل النزاع، مضيفا أن هذه الخطة ليست سهلة.

وأردف قائلا قبيل انطلاقه في جولة خارجية تشمل تركيا ومصر وقطر "التزام إندونيسيا بدعم سلامة الفلسطينيين واستقلالهم دفع حكومتنا إلى العمل بشكل أكثر فعالية".

تأتي تصريحات برابو بعد شهرين من إعلان وزارة الخارجية الإندونيسية رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا، وذلك في أعقاب اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلهم بشكل دائم من غزة.

وكان برابو قد قال العام الماضي، قبل توليه الرئاسة رسميا، إن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة إذا لزم الأمر.

واقترح ترامب، مرة أخرى خلال لقاءه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، يوم الاثنين، تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى.

وأشاد نتنياهو مجدداً بخطة ترامب. وقال إن هناك محادثات إيجابية مع دول ترغب في استقبال سكان غزة، إلا أنه رفض الكشف عن هذه الدول.

ورفض الفلسطينيون والدول العربية اقتراح ترامب بتهجير سكان قطاع غزة البالغ تعدادهم قرابة مليوني نسمة خارج القطاع،

وقدمت مصر خطة لإعمار القطاع اعتمدتها قمة عربية طارئة في القاهرة الشهر الماضي، تنص على إعمار القطاع دون تهجير سكانه.