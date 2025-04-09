يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعد هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين بعد انتهاء مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، مما يعني ضرورة وجود فائز في المباراة، وفي حالة التعادل السلبي سيتم الاحتكام لضربات الترجيح لحسم المتأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وتبدو مهمة الزمالك أسهل لحسم التأهل في القاهرة متسلحًا بأرضه وجماهيره أمام الفريق الجنوب أفريقي في لقاء العودة، ليواصل الأبيض رحلة الدفاع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام ستيلينبوش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي - محمود بنتايج - صلاح مصدق - مصطفى الزناري - محمد حمدي - محمود جهاد - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم إيشو - ناصر منسي.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك وستيلينبوش خلال السطور القادمة: