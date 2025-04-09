ارتفاع حصيلة قتلى انهيار سقف ملهى ليلي في الدومينيكان إلى 60 شخصا وإصابة 160 آخرين

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ذكرت سلطات الدومينيكان أن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرون في حادث انهيار سقف ملهى ليلي بالعاصمة سانتو دومينجو صباح يوم الثلاثاء. وكان ساسة ورياضيون وأشخاص آخرون يحضرون حفلا لموسيقى الميرينجي في الملهى.

وقال خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين أسفل حطام ملهى "جيت سيت" المؤلف من طابق واحد في سانتو دومينجو.

وأضاف: "نفترض أن العديد منهم ما زالوا أحياء، ولهذا لن تفقد السلطات الأمل حتى لا يبقى شخص واحد أسفل الأنقاض".

وكانت من بين الضحايا نيلسي كروز حاكمة ولاية مونتي كريستي شمال غربي البلاد، شقيقة نجم البيسبول نيلسون كروز.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف أو موعد آخر فحص للمبنى.

وأصدر الملهى بيانا أعلن فيه تعاونه مع السلطات، وجاء فيه: "فقدان الأرواح البشرية يتركنا في حالة من ألم عميق وذهول".

وقالت المدعية العامة روزالبا راموس لقناة "سي دي إن" التلفزيونية إنه "بينما يرغب الجميع في معرفة ما حدث"، تواصل السلطات تركيزها على العثور على ناجين.

وقد أقيمت مشرحة مؤقتة بالقرب من الملهى، بينما اصطف أكثر من 120 شخصا للتبرع بالدم في مركزين مختلفين.