تراجع اقتصاديون لدى مؤسسة جولدمان ساكس، عن توقعاتهم بحدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق لمدة 90 يوما لمعظم الرسوم الجمركية.

وكتب فريق "جولدمان ساكس" بقيادة يان هاتسيوس في مذكرة يوم الأربعاء: "في وقت سابق اليوم، وقبل إعلان الرئيس ترامب، كنا قد عدّلنا توقعاتنا إلى سيناريو أساسي يفترض دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، وذلك في ضوء الرسوم الجمركية الإضافية المخصصة لدول بعينها والتي دخلت حيّز التنفيذ هذا الصباح. نحن الآن نعود إلى توقعاتنا الأساسية السابقة التي لا تفترض ركوداً".

تعكس هذه المراجعة السريعة التحديات التي تواجه المحللين والمستثمرين في محاولاتهم تقدير الأثر الاقتصادي الناجم عن السياسات التجارية للإدارة الأميركية، والتي تتبدل أحياناً بوتيرة سريعة.

فقد أصدرت المؤسسة مذكرة قبل الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت نيويورك تشير فيها إلى أن الركود أصبح السيناريو الأساسي، مع احتمال حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 65% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

لكن الرئيس ترامب نشر على منصة "تروث سوشال" أعلن فيه عن تعليق لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية المتبادلة التي تتجاوز نسبة 10% على الواردات من شركاء تجاريين، بخلاف الصين والتي رفع الرسوم الجمركية عليها إلى 125% بدلا من 104%.