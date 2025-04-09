تقام مساء اليوم الأربعاء مباريات عديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا وأفريقيا الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي مساء اليوم الأربعاء، في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تعادل مع ستيلينبوش في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 0-0، وبالتالي أي فوز سيؤهله إلى الدور قبل النهائي.

وفي نفس الدور، يلعب المصري مع سيمبا التنزاني على ملعبه، علما بأن مباراة الذهاب بينهما انتهت بفوز المصري بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد السويس الجديد.

وفي دوري الأبطال الأفريقي، يلعب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع مولودية الجزائر في لقاء يحدد منافس بيراميدز في الدور نصف النهائي بعدما تأهل على حساب فريق الجيش الملكي المغربي إثر الفوز عليه ذهابا بنتيجة 4-1 والخسارة إيابا بنتيجة 2-0.

أورلاندو كان قد انتصر في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم بالجزائر.

وفي السطور التالية نستعرض مباريات اليوم الأربعاء..

دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس × مولودية الجزائر.. السادسة مساءً.

الكونفدرالية

الزمالك × ستيلينبوش.. السادسة مساءً.

سيمبا × المصري.. الثالثة عصرًا.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة × بروسيا دورتموند.. التاسعة مساءً.

باريس سان جيرمان × أستون فيلا.. التاسعة مساءً.