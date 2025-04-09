استخراج 6 جثامين من المنزل المنهار بحي شرق أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ السريع من انتشال 6 جثث ومصاب من أسفل أنقاض المنزل المنهار صباح اليوم الأربعاء بمنطقة حي شرق أسيوط، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى.



وشهدت منطقة شارع خديجة يوسف بأسيوط، انهيار منزل مكون من 4 طوابق؛ ما اسفر عن وجود وفيات وإصابات.



وعلي الفور انتقل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء وفيق فوزي مدير الحماية المدنية والدكتور مصطفي إبراهيم رئيس حي شرق والعميد أسامة عزت مأمور قسم ثان أسيوط وقوات الإنقاذ السريع، وتبين من المعاينه أن المنزل المنهار مكون من 4 طوابق ويسكن فيه 4 أسر.

تم إغلاق الشوارع وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال 6 جثث من المتوفين ومصاب وجار انتشال باقي الجثث.



وفي نفس السياق انتقل فريق من نيابة ثان أسيوط برئاسة المستشار حسين طنطاوي، رئيس نيابة جنوب والمستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط وتمت معاينة المنزل المنهار واستدعاء شهود العيان والجيران وضبط وإحضار صاحب المنزل المنهار وإخطار مفتش الصحه للكشف على جثث المتوفين والتصريح بالدفن.