رضا عبد العال: موسمياني فاز على الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا بضربة حظ

عبدالعال: مفيش حد وقف قصاد مرتضى منصور غيري



قال رضا عبدالعال، لاعب نادي الزمالك السابق، إن النادي الأهلي يحصد جميع البطولات بسبب منظومته التي تساعده على تحقيق إنجازات، موضحًا أن موسماني مدرب النادي الأهلي فاز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بضربة حظ.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أنه لن يتراجع عن رأيه في موسيماني وأنه لا يجيد تدريب الفريق، متابعًا: «دا واخد تالت عالم بضربات الجزاء».

وعن اتهامه بأنه مدرب كروي فاشل، تابع: «أنا دربت إيه ليحكم عليا الناس»، ذاكرًا أنه حينما كان مدربًا لنادي طنطا، كان الفريق في الدرجة الثانية ولا يملك نقود لتطوير إمكانياته.

وعن ما تداول من أنه يخاف من مرتضى منصور، علق: «ده مفيش حد وقف قصاد مرتضى منصور غيري»، مضيفًا أنه يحبه، نظرًا لأنه قوي ولا يخاف من أحد.