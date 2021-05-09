قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه خرج اليوم من سجن مديرية أمن الإسكندرية، وتواجد في منزله، بعد انتهاء كافة القضايا التي كانت مرفوعة عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تواجد في السجن 4 أيام منذ قدومه إلى مصر، بعد إغلاق القضايا التي كانت مرفوعة ضده منذ 30 عاما.

وتابع رجل الأعمال أشرف السعد أنه «اتخض» مما شاهده في مصر، حيث تغيرت مصر إلى الأفضل قائلا: «ديه بلد تانية مصر في دمي وقلبي».

وقدم رجل الأعمال أشرف السعد الشكر إلى قيادات الأمن بقسم مصر الجديدة لحسن المعاملة، وسجن مديرية أمن الإسكندرية وقسم الرمل.

وكشف رجل الأعمال أشرف السعد عن أن الطريق الذي يسير عليه في طريق الإسكندرية أفضل من الطرق في إنجلترا.

وكان رجل الأعمال عاد إلى القاهرة الأربعاء الماضي قادما من لندن بعد غياب 26 عاما.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة :"وصل رجل الأعمال "محمد أشرف السيد على السعد " الشهير بـ " أشرف السعد " مواليد يناير 1954 على رحلة مصر للطيران رقم 778 والقادمة من لندن وأنهى إجراءات وصوله بدون توقيف والسماح له بالخروج من المطار إلى مقر إقامته حيث كان فى استقباله أمام المطار بعض أفراد أسرته وأصدقائه.

يذكر أن "السعد " تم إتهامه فى قضايا توظيف أموال فى أوائل التسعينيات من القرن الماضي وتعرض لعدة محاكمات وتمكن من منتصف عام 1995 فى الهروب إلى خارج البلاد، واستمر فى الخارج حتى وصوله مساء الأربعاء الماضي ليسجل أكبر مدة لهروب رجل أعمال مصرى خارج البلاد.

وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك.



