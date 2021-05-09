المؤبد للمتهم بقتل مواطن طعنا بسبب خلافات مالية بينهما بالشرقية



أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 7921 جنايات أول الزقازيق لسنة 2020، بمعاقبة حلاق بالسجن المؤبد، وبرأت صديق له؛ لاتهامهما بقتل مواطنًا، صديق الأول، بسبب خلافات مالية بينهما بالزقازيق.



كان مستشفى الزقازيق العام، استقبل جثة المجني عليه عوض فؤاد شعبان؛ متأثرًا بإصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالرأس والكتف الأيسر.



وبسؤال شقيقة المجني عليه، وتُدعى منيرة، 45 سنة، ربة منزل، مُقيمة بقرية الزنكلون بالزقازيق، أفادت بوجود خلافات مالية بين شقيقها والمدعو وليد.م.ع.م 41 سنة، حلاق، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وأنها تلقت اتصالًا هاتفيًا مفاداه قتل الأخير لشقيقها.



وتبين أن المتهم استعان في جريمته بصديق له يُدعى أدهم.ع.ع، 42 سنة، يعمل بورشة سيارات، وأن الأول كان بحوزته سلاح أبيض، سنجة، أنهى بها حياة المجني عليه، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.