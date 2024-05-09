وزيرا خارجية اليمن والبحرين يبحثان في عدن التطورات الإقليمية

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بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني اليوم الخميس، مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياني تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إن " الزنداني التقى اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نظيره وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني".

وأكد الزنداني في اللقاء"حرص مجلس القيادة الرئاسي على إنجاح كل الجهود والمساعي الإقليمية والأممية لإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ 9 سنوات".

وأضاف أن "الأعمال والسلوكيات التي تنتهجها المليشيات الحوثية الإرهابية تشكل عائقاً أمام ذلك".

من جانبه، أكد الزياني" عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم بلاده لمجلس القيادة والحكومة الشرعية وموقفها الثابت من إحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة عموماً"، بحسب البيان.

ووصل الزياني إلى عدن في وقت سابق اليوم الخميس، وعقد مباحثات مع عدد من المسؤولين اليمنيين.

يشار إلى أن البحرين عضو بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ مارس 2015.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.