زراعة سوهاج تسلط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال وقاية النبات

افتتحت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لقسم وقاية النبات، والذي جاء بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي فى مجال وقاية النبات"، وذلك بحضور الدكتور هاني أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالعليم سعد رئيس القسم والمؤتمر، والدكتور أشرف كمال مقرر المؤتمر، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، والفريق البحثي لمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بالموضوع الذي طرحه المؤتمر، حيث استهدف بحث أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقاية النبات، وتعزيز كفاءة الباحثين الزراعيين والمختصين في استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية والزراعية وتحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بهذا الملف، وتحرص على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزراعي لمواكبة التطورات العالمية والتقنيات الجديدة المستخدمة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن مثل تلك اللقاءات تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الطلاب وزيادة خبراتهم، إضافة إلى بناء وتعزيز الروابط بين المراكز البحثية والطلاب والخريجين، وذلك لتحسين مسيرتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية.

من جانبه قال الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن الكلية تحرص على إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتثقيفية التي تعود بالنفع على الطالب الجامعي، مضيفاً أن المؤتمر العلمي لقسم النبات في نسخته الثالثة سلط الضوء على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المجال الزراعي، وتحويل الزراعة التقليدية إلى الزراعة الذكية، مما يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور هاني فؤاد، أن القسم يحرص على مناقشة كل ماهو جديد في مجال وقاية النبات، ويسعى إلى صقل مهارات وقدرات الطلاب من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات بينهم وبين والباحثين والمختصين في مجالات الزراعة، من أجل تخريج جيل جديد من الشباب ذوي الكفاءة والخبرة والمهارة العالية، لتزويد المجتمع المحلى وسوق العمل بكوادر متخصصة في إدارة وحل المشكلات الزراعية، مما يساهم في النهوض بهذا القطاع وتحسين مخرجاته.

وأشار الدكتور عبدالعليم سعد، إلى الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم التطورات التكنولوجية التي تشهدها القرن الـ21، بل يعد تكنولوجيا ثورية تمتلك القدرة على تغيير العديد من جوانب الحياة، وتعتبر الدولة المصرية من الدول الرائدة التي لها خطوة استباقية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، حيث يساعد استخدام الذكاء الاصطناعي فى إدارة المزارع، والوقاية من الآفات وتقليل استخدام المبيدات الحشرية، والتحكم بالآلات الزراعية، إلى جانب تحديد جودة المحاصيل وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يعزز الصادرات الزراعية، ويحسن دخل المزارعين ويحقق الاستدامة الزراعية، موضحاً أن المؤتمر أوصى بعدة نقاط أهمها، تطوير أنظمة إنذار مبكر للأمراض والآفات عبر الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات رقمية وتطبيقات هاتفية لتوفير معلومات فورية للمزارعين حول افضل الممارسات الزراعية، والتربة والمناخ والأسعار لتحسين الإنتاج الزراعي.

وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن المؤتمر أوصى أيضاً، بالتوسع في إنشاء مراكز إرشادية زراعية مع تعيين كوادر من الشباب المؤهلين للعمل في الإرشاد الزراعى الإلكتروني، موضحاً أن المؤتمر تضمن عددا من المحاضرات الهامة، ومنها محاضرة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي فى مكافحة السوس"، وقدمها الدكتور وائل الحضري أستاذ المعمل المركزي للنخيل بمركز البحوث الزراعية، كما قدم الدكتور محمد علي أستاذ معهد بحوث وقاية النبات بالمركز محاضرة عن "استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف على دودة الحشد الخريفية"، وأيضاً تحدث الدكتور محمود كيلاني بقسم وقاية النبات بمركز بحوث الصحراء محاضرة عن "الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية طوائف النحل وتعزيز بقائها في البيئات الصحراوية"، كما قدم الدكتور أشرف كمال محاضرة بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي فى نحل العسل".