قدمت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، ابنتها "إيمي" البالغة من العمر 11 عاماً على المسرح؛ لتشاركها في غناء أغنيتها "Limitless"، وذلك في أولى حفلاتها بجولتها الغنائية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأظهر الحضور تفاعلهم مع هذا الدويتو بشكل كبير، ولفتت "إيمي" الأنظار إليها؛ لارتدائها أزياء مشابهه لوالدتها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تفخر فيها "لوبيز" بتقديم مهارات ابنتها الغنائية، حيث نشرت في مارس الماضي مقطع فيديو لها وهي تغني في أحد المسرحيات المدرسية، ونشرت لها أيضاً العديد من مقاطع الفيديوهات وهى تغني برفقة الملحن الخاص بها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

الجدير بالذكر أن "لوبيز" تحيي جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بداية من السابع من يونيو إلى الرابع من أغسطس، وذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ50، وفقاً لتصريحاتها السابقة في فبراير 2019.