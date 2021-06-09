 عقد مؤتمر دولي للتشغيل في فلسطين لخفض نسبة البطالة التي وصلت 50% - بوابة الشروق
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عقد مؤتمر دولي للتشغيل في فلسطين لخفض نسبة البطالة التي وصلت 50%

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:06 م

أعلن مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد مؤتمر دولي لدعم التشغيل في فلسطين، وضرورة تقوية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقراره وتطويره، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل العربية.

جاء ذلك في كلمته ضمن أعمال الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومن جانبه، دعا وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، خلال كلمته أمام الملتقى، منظمة العمل العربية إلى دعم التشغيل في بلاده وخفض نسبة البطالة التي وصلت لنسبة 50% من القوى العاملة وهي الأعلى في العالم.

وطالب أبوجيش، منظمة العمل الدولية، لإقرار توصيات لمساعدة عمال فلسطين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاته بحقهم.

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