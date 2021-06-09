أثريون إسرائيليون يعثرون على بيضة دجاج عمرها ألف عام جنوب تل أبيب: بعض صفارها لا يزال موجودا

اكتشف خبراء آثار إسرائيليون بيضة دجاجة عمرها ألف عام جنوبي تل أبيب.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن الباحثين صادفوا البيضة السليمة أثناء أعمال التنقيب في بالوعة قديمة.

وقال لي بيري جال، وهو خبير بارز في مجال الطيور الداجنة بالعالم القديم، ويعمل في هيئة الآثار الإسرائيلية، في بيان: "حتى على المستوى العالمي، هذا اكتشاف نادر للغاية.. في الحفريات الأثرية، نجد أحيانا بيض نعام قديم، تحافظ قشوره السميكة على سلامته".

يشار إلى أن بيضة الدجاجة ظلت محمية بين الفضلات البشرية اللينة في البالوعة. ويعود تاريخها إلى العصر الإسلامي.

وتحدث مدير التنقيب آلا ناجورسكي عن اكتشاف "مذهل"، وقال: "حتى اليوم، نادرا ما يعيش البيض لفترة طويلة في علب الكرتون بالسوبر ماركت".

وقال الباحث جال إنه لسوء الحظ، يوجد في البيضة شرخ صغير، ما يعني أن معظم السائل قد تسرب. وقال إن بعض صفار البيضة فقط لا يزال موجودا وتم حفظه لتحليل الحمض النووي مستقبلا.