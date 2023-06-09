البيئة عن حادث مصرع السائح الروسي: سمكة الهجوم هي ثاني أخطر قروش العالم

علق الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة في وزارة البيئة، على حادث مصرع سائح روسي بالبحر الأحمر إثر تعرضه لهجوم سمكة قرش أثناء رحلته في الغردقة عصر الخميس، قائلا إن وزارة البيئة استطاعت جلب 60 جهاز تتبع متخصص في دراسة سلوكيات القرش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الخميس، أن الهدف من الأجهزة؛ هو استيضاح الأسباب المؤدية إلى تلك الحوادث، مشيرا إلى تمكن أجهزة التتبع من إرسال البيانات التحليلية لمسارات وقياس أعماق غوص الأسماك عن طريق القمر الصناعي إلى جهاز شؤون البيئة.

وأوضح أن تاريخ مصر مع حوادث هجوم أسماك القرش يكاد يكون حديث نسبيا، مشيرا إلى أن عدد الحوادث المسجلة عالميا 22 حادثًا، أغلبهم في الـ 15 عامًا الأخيرة، معقبا: «بمراجعة سلوك سمك القرش في البحر الأحمر؛ تبين أن فترات الهجوم ترتبط بتوقيت وضع الأجنة».

وأشار إلى رصد وزارة البيئة تغير سلوكيات أسماك القرش على مدار الآونة الأخيرة؛ نتيجة التجاوزات المتعلقة بأنشطة الصيد التي أثرت على كثافة وتنوع الأسماك بشكل كبير، لافتا إلى مغادرة أسماك القرش المياه المفتوحة أثناء مواسم وضع الأجنة إلى المياه الساحلية؛ بهدف البحث عن مكان آمن لوضع الأجنة كونها عرضة للافتراس في المياه المفتوحة.

كما نوه إلى تأثير أنشطة الصيد على كثافة وإنتاج الأسماك -التي تعتبر مصدر غذاء لهذه الأنواع من سمك القرش- مؤكدا أن البحر الأحمر أصبح من أضعف المسطحات المائية إنتاجًا للسمك؛ نتيجة جهود الصيد.

ولفت إلى تواجد 9 أنواع من سمك القرش داخل مياه البحر الأحمر ضمن الأنواع المصنفة عالميًا بالهجوم على الإنسان، موضحا أن سمكة القرش المتسببة في الحادث؛ تقع في المرتبة الثانية كأخطر الأنواع خطرًا على مستوى العالم.