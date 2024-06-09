أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه لم يكن يتوقع أن يرتدي إمام عاشور قميص النادي الأهلي بعد اعتدائه السابق على أساطير النادي.

قال ميدو في مقابلة لبرنامج «الكرة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" دائما ما نشيد بأبناء النادي الأهلي في محافظتهم على مبادئ ناديهم لسنوات طويلة، لكن في نفس الوقت مش عاوز أقول خائف على الأهلي، لأن الأهلي لديه قيمة كبيرة وقادرون على المحافظة على مبادئهم بالشكل الصحيح لاستمرار النادي في مبادئه".

أضاف ميدو:" لكن هناك بعض المواقف إذا تخليت عنها، فأنت تتخلى عن مبادئك بشكل ما، في بعض اللاعبين انضموا للأهلي حديثا، متأكد أن كابتن صالح سليم لو كان عائش لن يوافق على انضمامهم للنادي الأهلي".

أتم ميدو:" هذه وجهة نظري ووجهة نظر بعض الأهلاوية، ولكن عدلي القيعي تحدث عن أنه لا يجب أن تبرر الغاية الوسيلة، لكن الواضح أن هناك بعض الأمور تتغير في النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، لأنني لم أكن أتوقع أبدا أن الأهلي بعد تعدي إمام عاشور الواضح لفظيا على أساطيره إنه يسمح له بأخذ شرف لبس الفانلة الحمراء".