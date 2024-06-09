 الكويت تدين الهجوم الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدين الهجوم الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات

د ب أ
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 10:27 ص

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجوم الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات مما تسبب في مجزرة راح ضحيتها ما يزيد على 200 شخص من الأبرياء وخلفت المئات من الجرحى في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة تدين تلك الجريمة البشعة لتؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولياتهم في وقف ذلك العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الشقيق والذي أودى بحياة ما يزيد عن 36 ألف ضحية من الفلسطينيين المدنيين العزل.

وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للأشقاء الفلسطينيين.

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