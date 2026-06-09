 مجلس وزراء إثيوبيا يوافق على زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 21% في الموازنة الجديدة - بوابة الشروق
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مجلس وزراء إثيوبيا يوافق على زيادة الانفاق الحكومي بنسبة 21% في الموازنة الجديدة

أديس أبابا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 3:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 3:42 م

وافق مجلس وزراء إثيوبيا على موازنة اتحادية بقيمة 34ر2 تريليون بير إثيوبي (الدولار يساوي 161 بير إثيوبي) للعام المالي الذي سيبدأ في الثامن من يوليو المقبل، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سيتم تخصيص نحو 23ر1 تريليون بير لتغطية النفقات المتكررة، في حين سيتم إنفاق 568 مليار بير على التنمية.

كما ستحصل الولايات الإقليمية على دعم بقيمة 2ر520 مليار بير، في حين سيتم تخصيص بقية الأموال لصالح أهداف التنمية المستدامة.

ومازال يتعين أن تحصل الموازنة المقررة على موافقة برلمانية.

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