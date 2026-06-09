زيلينسكي يصل إستونيا للمشاركة في قمة الشمال والبلطيق

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى إستونيا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في قمة تجمع قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، في زيارة تأتي وسط توترات ناجمة عن دخول طائرات بدون طيار (درونز) أوكرانية إلى أجواء المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا لـ شبكة "إيه بي سي" الإخبارية، فقد اصطدمت بعض هذه الدرونز بمدخنة محطة كهرباء في إستونيا، وأصابت خزانات وقود فارغة في لاتفيا، بينما أسقطتها طائرات مقاتلة رومانية متمركزة في ليتوانيا.

وقدمت السلطات الأوكرانية اعتذارها، موضحة أن تلك الدرونز كانت تستهدف أهدافا عسكرية داخل روسيا، لكنها انحرفت عن مسارها بسبب عمليات التشويش الإلكتروني الروسية.

وتستضيف إستونيا القمة في عاصمتها تالين. وتتولى البلاد الرئاسة الدورية لتجمع (NB8)، وهو تكتل إقليمي يضم الدول الإسكندنافية الخمس ودول البلطيق الثلاث. وجمعت القمة رؤساء وزراء دول التكتل إلى جانب زيلينسكي.

واتفق زيلينسكي والرئيس الإستوني، ألار كاريس، على العمل من أجل تطوير وسائل أقل تكلفة لإسقاط الدرونز التي تحلق فوق إستونيا، بما في ذلك درون أسقطتها طائرة تابعة لحلف الناتو فوق جنوب البلاد في شهر مايو.

وقال كاريس خلال مؤتمر صحفي مشترك في تالين: "لقد أثبتنا أننا قادرون على إسقاط هذه الدرونز باستخدام الطائرات".

لكنه أضاف أن استخدام الطائرات المقاتلة لهذا الغرض مكلف للغاية، ولذلك يأمل في التعاون مع أوكرانيا للاستفادة من تقنياتها وخبراتها من أجل تنفيذ ذلك بتكاليف أقل.

وأضاف أن أوكرانيا تستطيع توفير الدرونز الاعتراضية منخفضة التكلفة التي تستخدمها داخل أراضيها لإنشاء درع دفاعي غير مكلف ضد الهجمات الروسية بالدرونز، وأن كييف قادرة على إرسال فرق خبراء إلى شركائها الأوروبيين "في أي وقت".

كما أكد الرئيس الإستوني دعم بلاده لمساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعيا في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات أشد على روسيا.