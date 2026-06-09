ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصا

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قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 37 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين وفقدان أربعة أشخاص.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة في إقليم سارانجاني بجنوب البلاد، حيث أسفر الزلزال عن وقوع انهيار أرضي، و 12 حالة وفاة من مدينة جنرال سانتوس، المنطقة الأكثر تضررا.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في إقليم ساوث كوتاباتو وأربع حالات أخرى في منطقة دافاو.

وتخشى السلطات ارتفاع حصيلة القتلى بسبب الدمار الواسع الناجم عن الزلزل الذي ضرب جزيرة مينداناو صباح أمس الاثنين.

وكانت مدينة جنرال سانتوس، موطن نحو 70 ألف نسمة، والتي تشتهر بنشاطها في معالجة التونة، الأكثر تضررا.

وقال بيرناردو رافايلتو اليخاندرو، نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، إن 487 شخصا أصيبوا في الزلزال، الذي أدى لوقوع انهيار أرضي وتسبب في انهيار البنية التحتية وإلحاق الضرر بالطرق والجسور.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي إنه سجل 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال أمس الاثنين، أقواها بلغت شدتها 7ر6 درجة على مقياس ريختر.

ومن بين البنية التحتية التي تضررت بسبب الزلزال المطار الدولي في جنرال سانتوس، الذي يعد مركزا رئيسيا لنقل الركاب والبضائع في منطقة مينداناو بجنوب الفلبين، حيث أوقف عملياته أمس الاثنين.

وقال وزير النقل جيوفاني لوبيز، إن برج المطار و صالات الوصول تضررت، ولكن المدارج لم تتضرر.

وأضاف: "خلال يوم، سنصدر أمرا يتيح بدخول طائرات عسكرية وإنسانية وحكومية لجلب الإمدادات"، موضحا: "خلال أسبوع، نأمل في استئناف الرحلات التجارية في المطار".

وقالت وكالة الدفاع المدني إن نحو 145 ألف شخص تضرروا من الزلزال، في حين سعى 32 ألف شخص للجوء في مراكز الإجلاء أو عند أقاربهم .

وأضافت أنه لحقت أضرار أو حالات تدمير بالنسبة لنحو 2500 مبنى.

ومن ناحية أخرى، تحاول فرق الانقاذ في الفلبين الوصول إلى القرى التي عزلها الزلزال.

وطمأن وزير الصحة تيد هيربوسا الضحايا على أن الحكومة تعمل على إيصال المساعدات لهم.

وقال: "أصبح من غير الممكن السير على الكثير من الطرق وتضررت الجسور، لذلك يتعذر الوصول إلى بعض المناطق، ولكن الحكومة تعمل على التعامل مع هذا الأمر".