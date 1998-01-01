إلغاء عروض الضوء المبهرة لذباب النار في اليابان بسبب فيروس كورونا

يحتفل أهالي تيتسونو وسط اليابان، بالموسم السنوي لرقصات ذباب النار التي تحدث بموسم تزاوج الحشرة القصير، إذ تقوم الذبابات بعمل الضوء خلال الليل، في منظر يجذب عشرات الآلاف من السائحين سنويا، لكن المهرجان تم إلغاؤه بسبب إجراءات الإغلاق؛ تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "فرانس 24" عن كيتسونوري فونوكي، مسئول بهيئة السياحة في المدينة، إن موسم تزاوج ذباب النار يحدث على مدار 10 أيام نهاية يونيو، وخلاله تحدث عروض الضوء المبهرة التي تستخدمها الذبابات لجذب الأزواج، مضيفا أنه حين تكون الظروف المناخية جيدة، تأتي نحو 30 ألف ذبابة نار للسطوع فوق المدينة خلال الليل.

ويتابع فونوكي، أن الذباب يعيش لسن 9 أشهر منها يكون في النهر دون طيران، ليتغذى على حلزون كاوانانا، ويخرج للطيران بموسم التزاوج ليضيء ويضع البيض ويموت في النهاية.

ويوضح ياسو تاكي، عمدة تيتسوني، أن الذباب الناري كان موجودا بكثرة خلال القرن الـ19، إلا أن ازدهار صناعة الحرير وما ينجم عنها من تلوث والحرب العالمية الثانية سببتا تراجع أعداد الذباب الناري، متابعا أنه حين يرى أضواء ذباب النار منعكسة مع ضوء النجوم والمحال على صفحة مياه نهر تينريو، يشعر بأن "حياته أجمل".

ولزيادة تكاثر الذباب الناري، قامت إدارة المدينة بعمل حديقة أسفل النهر؛ لتجمع المياه الفائضة، وتكون موطنا غنيا بالأكسجين ليرقات الذباب الذي هو ثروة قومية للمدينة.