توأمان يقلعان بطائرة بوينج على شكل مطعم للأكلات الفلسطينية

يتابع التوأمان المتطابقان الستينيان خميس وعطا الصيرفي العمل علي طائرة البوينغ الأولي في الضفة الغربية والتى ستحلق هذه المرة فىسماء المأكولات والترفيه لتكون أول مطعم فلسطينى من نوعه بالضفة علاوة علي كونها أول طائرة مدنية تدخل الضفة.



ويقول خميس لفرانس برس إنه بعد إزالة مقاعد الطائرة وتبديل نوافذها وتهييئها بالأرضية الخشبية والطاولات الفخمة سيتم تقديم الأرجيلةأول أيام الإفتتاح قبل أن تشمل نشاطات المطعم كل شيء من المشروب والأكل حتي إقامة حفلات الزفاف.



وقام الأخوين الصيرفي بتسمية طائرتهما المعدة للترفيه بالخطوط الجوية الفلسطينية الأردنية والتى تزينها الأعلام افلسطينية والأردنية معا.



ويقول عطا إن الطائرة من نوع بوينغ 707 قد تقاعدت بالثمانينيات وسمع بها وأخاه عام 1999 أثناء عملهما بمجال الخردة بمنطقة الخالصةشمال أراضي الداخل المحتلة قرب الحدود اللبنانية.



وأضاف الأخوان الصيرفي إنهما إشتريا الطائرة بعد إزالة جميع المحركات من المالك الإسرائيلى ب100 ألف دولار وتكلفا 20 ألف دولارإضافية أثناء نقل الطائرة من شمال الداخل المحتل حتي الضفة بعملية استغرقت 13 ساعة تم تقسيم بدن الطائرة خلالها علي شاحنتينلتلقي عملية النقل وقتها صدا إعلامى كبير.



ويقول خميس إن حلمهما بإنشاء المطعم بداية الألفية الحالية تعطل لربع قرن بسبب تداعيات الصراع العربى الإسرائيلى الذى تخللتهالإنتفاضة الثانية بداية الألفية.



وأضاف خميس إنه بعد إنحسار جائحة كورونا أصر وتوأمه علي استئناف الحلم وإفتتاح المطعم بمنطقة جبلية قرب نابلس فى الضفة عليممر هبوط متقاعد تم شرائه من مطار بنغوريون ليستقر المطعم فوقه.



https://www.france24.com/en/live-news/20210708-buckle-up-palestinian-twins-turn-boeing-707-into-restaurant