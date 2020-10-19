الاحتلال الإسرائيلي يقمع فعالية مناهضة للاستيطان غرب سلفيت

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية شعبية ضد الاستيطان في منطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت.

وقال أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن فصائل العمل الوطني وأصحاب الأراضي والمواطنين الفلسطينيين في الفعالية أدوا صلاة الجمعة في منطقة الرأس، لكن سرعان ما قمعتهم قوات الاحتلال.

وأضاف عواد أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على المزيد من الأراضي في المحافظة بعد إعلان الاستيلاء على 10 آلاف دونم من أراضي بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان، داعيا الجميع للوقوف أمام هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة لسرقة أراضي الفلسطينيين.