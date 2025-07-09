روسيا تشن هجمات جوية على أوكرانيا وترامب يهاجم بوتين بعد استئناف تسليح كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الجيش الروسي موجة من الهجمات الجوية على أوكرانيا ليل الثلاثاء/الأربعاء، مستخدما صواريخ وعشرات الطائرات المسيّرة الهجومية، بحسب ما أفادت به السلطات الأوكرانية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن صاروخا واحدا على الأقل من طراز كينجال الفرط صوتي، المعروف بصعوبة اعتراضه، أُطلق باتجاه منطقة جيتومير غربي البلاد.

وذكر محللون عسكريون أن الهدف المحتمل للهجوم كان قاعدة "أوزيرني" الجوية، رغم عدم تأكيد ذلك رسميا.

وأُطلقت صفارات الإنذار الجوية لفترة وجيزة في جميع أنحاء البلاد بسبب التهديد، وسمع سكان كييف صوت صاروخ يمر في السماء فوق المدينة.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، انتقادا حادا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك غداة إعلانه استئناف إرسال شحنات من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، عقب فترة من التجميد.

وقال ترامب خلال تصريحاته في البيت الأبيض: "نتعرض للكثير من الهراء من قبل بوتين. إنه لطيف جدا طوال الوقت، لكن الأمر ينتهي بلا معنى".