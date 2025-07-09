 اليونان تنقذ أكثر من 500 مهاجر قبالة جزيرة جافدوس جنوبي البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 12:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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اليونان تنقذ أكثر من 500 مهاجر قبالة جزيرة جافدوس جنوبي البلاد

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 12:15 م

أنقذت اليونان أكثر من 500 مهاجر من سفينة صيد، جنوب جزيرة افدوس الواقعة في أقصى جنوب البلاد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنته السلطات.وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية بأن مركز تنسيق الإنقاذ المشترك التابع لخفر السواحل اليوناني، نسق العملية التي شاركت فيها سفينة دورية بحرية، وسفينة شحن ترفع علم جزر البهاما، وطائرتان تابعتان لوكالة "فرونتكس" الأوروبية لمراقبة الحدود، وأربع سفن عابرة.

وتم نقل المهاجرين بسلام إلى ميناء سفاكيا في جزيرة كريت.وذكرت السلطات أن ما يقرب من 2000 شخص وصلوا إلى كريت وجافدوس خلال الفترة منذ ظهر الجمعة وظهر أمس الثلاثاء، في ظل زيادة حادة في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا.

 

 


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