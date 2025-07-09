فيدان: شركات تركية ستنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن شركات تركية ستقوم بعمليات تنقيب عن النفط والغاز هي الأولى من نوعها قبالة سواحل باكستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار عقب لقائهما في العاصمة إسلام أباد، الأربعاء.

وأكد فيدان وجود جهود لرفع حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى إجراء مباحثات حول آليات التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.

وقال: "في هذا الإطار، تشكل الاتفاقية التي تم توقيعها بين شركة النفط التركية وشركات النفط الباكستانية في أبريل الماضي خطوة بالغة الأهمية".

وأضاف: "بفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن الشركات التركية والباكستانية من المشاركة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل باكستان، وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها ذلك".