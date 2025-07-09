مجهول ينتحل صفة وزير الخارجية الأمريكي عبر الذكاء الاصطناعي للتواصل مع مسؤولين كبار

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن شخصا مجهولا انتحل شخصية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتواصل مع وزراء خارجية، وعضو في الكونجرس، وحاكم ولاية أمريكية، عبر رسائل تحاكي صوت وأسلوب كتابة روبيو.

ونقلت الصحيفة في تقرير نُشر يوم الثلاثاء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، وكذلك عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية الخميس الماضي، تفاصيل العملية الاحتيالية.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية، ردا على استفسارات الصحفيين، أن القضية قيد التحقيق، لكنها رفضت تأكيد ما حدث بسبب التحقيق الجاري.

ولا يزال من غير الواضح مدى الضرر الذي تسبب فيه هذا الاحتيال، وما إذا كان قد تم تبادل معلومات حساسة.

ووفقا للصحيفة، استخدم المنتحل الرسائل النصية وتطبيق "سيجنال" المشفر، وهو تطبيق يُستخدم على نطاق واسع داخل الإدارة الأمريكية، وتمكن من تقليد صوت وأسلوب وزير الخارجية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويُعتقد أن عملية الاحتيال بدأت في منتصف يونيو وأضافت الصحيفة أن موظفين آخرين في وزارة الخارجية تم انتحال هويتهم أيضا عبر البريد الإلكتروني، دون ذكر تفاصيل إضافية.