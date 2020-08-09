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حفل تأبين لضحايا انفجار بيروت في وسط فيينا

انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ ش أ
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 7:43 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 7:43 م
أقامت الجالية اللبنانية في النمسا اليوم، حفل تأبين لضحايا انفجار مرفأ بيروت وذلك أمام كاتدرائية شتيفانس بوسط العاصمة فيينا.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا اليوم الأحد ان الحضور قاموا بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الانفجار كما أوقدوا الشموع تأبينا لضحايا هذا الانفجار الكارثي.

وأشارت المصادر إلى تجمع العشرات في مسيرة جنائزية أمام ساحة الكاتدرائية الشهيرة في فيينا لتأبين أرواح شهداء الحادث الأبشع في تاريخ لبنان والذي تسبب في استشهاد نحو ١٥٠ شخصا.

وقد ألقى الحضور كلمات تعبر عن التضامن مع لبنان والثقة في قدرته على تجاوز الأزمة بسبب عراقة تاريخه وأصاله شعبه.

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