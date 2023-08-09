النيابة تباشر التحقيق في انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية

تباشر نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية، القسم الثاني، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة انهيار أجزاء من عقار قديم، كائن في 34 شارع مصطفى عسل، خلف مستوصف ابن خلدون، منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، في الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية، أو أضرار في العقارات المجاورة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق في الإسكندرية، وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك لسؤاله.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات حي الجمرك، حول إشارة من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من سقف عقار قديم، مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، و4 طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، والإسعاف ومسئولي الحي، إلى موقع البلاغ، تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار، وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.

تم إخطار شركة الكهرباء لفصل التيار، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على الجهات المختصة لإعمال شئونها.

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