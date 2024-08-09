هيثم شاكر: سعيد بالتواجد في بنغازي ومطلع على الثقافة الليبية

انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي للنجم المصري هيثم شاكر، الذي عُقد قبل حفله مساء اليوم بمهرجان صيف بنغازي. يُقام الحفل العائلي بمنتجع النخلة الذهبية، وأدار المؤتمر رامي المنصوري.

في بداية المؤتمر، أعرب هيثم شاكر عن سعادته بالتواجد في بنغازي لأول مرة، مؤكدًا أنه لم يلتقِ الجمهور الليبي في ليبيا من قبل، ولكنه يعرف جيدًا أنه جمهور يتذوق الفن. وأوضح أنه وافق على الفور على المشاركة في مهرجان صيف بنغازي ليكون على تواصل مباشر مع الجمهور الليبي.

وأضاف هيثم شاكر أنه منذ وصوله إلى بنغازي يشعر بحب الجمهور الليبي له ولأعماله، مشيدًا بالترحيب الكبير الذي حظي به منذ وصوله. وأكد أنه مطلع على الثقافة الليبية جيدًا، وذلك بحكم تعاونه مع فنانين ليبيين كبار، وعلى رأسهم الكابو حميد الشاعري، والموزع الموسيقي تميم.

وعن موسيقى الراب وكون أغلب حفلات المهرجان لنجوم الراب، أكد هيثم شاكر أنه لا يمكنه تقييم غيره، لكنه أشار إلى أنه لا يمانع من مشاركة أحد نجوم الراب في أغنية، بشرط أن تكون مختلفة وتضيف له ويكون لكل منهما لونه الخاص.

وفيما يتعلق بألبومه الجديد، كشف هيثم شاكر أنه انتهى من 80% من أغنياته، موضحًا أن الألبوم سيكون جاهزًا قريبًا. وأكد أنه لا يحب التواجد من أجل التواجد فقط، ولكنه يميل للتواجد بعمل جيد يحمل قيمة ويضيف له، ولذلك يعمل على ألبوماته لفترة طويلة. كما كشف عن تقديمه دويتو مع فنانة، لكنه رفض الإفصاح عن اسمها.

وعن تجربة التمثيل ونجاحه فيها، قال إن العمل الدرامي الذي قدمه "حب عمري" نجح لعدة أسباب، منها اكتمال كافة عناصر العمل من السيناريو والحوار إلى الإخراج والتصوير واختيار الممثلين. وأشار إلى أن قصة المسلسل كانت جديدة ومختلفة.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.