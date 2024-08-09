سلوى محمد علي: تزوجت محسن حلمي خلال عرض دقة زار



قالت الفنانة سلوى محمد علي إنها تزوجت زوجها الراحل المخرج محسن حلمي أثناء تقديم مسرحية "دقة زار".

وأكدت سلوى محمد علي أنها لا تحب مصطلح "قدوة" وترفضه، وترى أن الفن ليس رسالة.

وأعربت سلوى محمد علي عن سعادتها بمكالمة مريم، نجلة الفنان صالح سعد، التي اتصلت بها بعد حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح لتشكرها على الكلمة التي ألقتها أثناء تكريمها من المهرجان، والتي تحدثت فيها عن المسرح المستقل وفنانيه، وأصرت على ذكر أسمائهم.

وشكرتها مريم أيضًا على ذكرها أن مسرحيات المسرح المستقل لم يتم توثيقها نظرًا لفقدان العديد من النقاد في حريق بني سويف، وأعربت سلوى عن سعادتها بهذه المكالمة.

واعتذرت سلوى محمد علي لزملائها من الفنانين المستقلين لأنها لم تذكر أسماء بعضهم نظرًا لضيق وقت حفل الافتتاح، ومنهم صالح سعد وعمرو قابيل.

وجاء ذلك خلال ندوة تكريمها وحفل توقيع كتابها "عاشقة المسرح الدؤوبة" للكاتبة نسرين نور، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، والمقامة بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، وأدار الندوة الدكتور هاني أبو الحسن سلام.