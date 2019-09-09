مقتل شخص وإصابة 40 جراء إعصار عنيف ضرب طوكيو

ضرب إعصار قوي صباح اليوم الإثنين العاصمة اليابانية طوكيو، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة نحو 40 أخرين، وانعكست آثاره على مئات الآلاف من الركاب خلال ساعة الذروة في العاصمة وضواحيها في بداية الأسبوع.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن شركة شرق اليابان للسكك الحديدية علقت جميع الخطوط في العاصمة طوكيو الكبرى، حيث وصل إعصار فاكساي إلى اليابسة بالقرب من مدينة تشيبا، وهو أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها طوكيو على الإطلاق في منطقة كانتو شرق اليابان.



وأكدت الشرطة اليابانية مصرع امرأة في الخمسين من عمرها في حي سيتاجايا بطوكيو، حيث صورتها كاميرا أمنية وهي تسقط على الأرض وترتطم في الجدار.



وتسبب الإعصار أيضا في انهيار سور طويل يحيط بمدخل أحد ملاعب الجولف على وحدات سكنية في مدينة تشيبا، ما أسفر عن إصابة امرأة في العشرينات من عمرها بجروح خطيرة.كما أصيب أكثر من عشرة أشخاص في منطقة تاتياما بمدينة تشيبا والمناطق المجاورة لها، و10 آخرون في مدينة تشيبا.

وذكرت السلطات المحلية اليابانية أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في منطقة إباراكي وستة آخرين في كاناجاوا وخمسة في شيزوكا وواحد في طوكيو.



وتجتاح ما بين أربعة وخمسة أعاصير اليابان سنويا ولكن من غير المعتاد وصولها قرب العاصمة طوكيو. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الاعصار فاكساي أقوى إعصار شهدته منطقة طوكيو منذ عدة سنوات.