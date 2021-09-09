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غدا.. عرض مسرحية «رأس السنة» على MBC مصر


نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 3:02 م

تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة مساء غداً الجمعة، المسرحية الكوميدية "رأس السنة"، من عروض "مسرح مصر".

تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخص ثري يُقرر الاحتفال برأس السنة من خلال التنكر في شخصية خادم مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة مع ضيوف الحفلة التي يُقيمها في قصره في تلك الليلة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


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